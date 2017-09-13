Тренер "Бенфики" отказался говорить о судействе в матче с ЦСКА

Главный тренер "Бенфики" Руй Витория заявил о том, что его команда не заслуживала поражения в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА (1:2). По его словам, лиссабонцы хорошо атаковали и контролировали ход встречи.

– Результат несправедлив, он не отражает того, что происходило на поле, – сказал Витория. – Считаю, мы могли взять три очка, но борьба еще впереди. Качеством игры я доволен. Мы контролировали ход встречи с ЦСКА, прилично атаковали. Судейство? Я не буду комментировать работу арбитров. Для этого есть специальные органы. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча "Бенфика" – ЦСКА