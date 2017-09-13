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00:30 | Футбол — Лига чемпионов

Тренер "Бенфики" отказался говорить о судействе в матче с ЦСКА

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Главный тренер "Бенфики" Руй Витория заявил о том, что его команда не заслуживала поражения в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА (1:2). По его словам, лиссабонцы хорошо атаковали и контролировали ход встречи.

– Результат несправедлив, он не отражает того, что происходило на поле, – сказал Витория. – Считаю, мы могли взять три очка, но борьба еще впереди. Качеством игры я доволен. Мы контролировали ход встречи с ЦСКА, прилично атаковали. Судейство? Я не буду комментировать работу арбитров. Для этого есть специальные органы. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча "Бенфика" – ЦСКА

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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PallMall

Молодец, подольше так думай о качестве игры своей недокоманды.

00:46

Мамелюк

ушлепок рот закрой. завтра твое мясо схватит штук пяток и ты будешь их восхвалять.

00:45

PiratDen

пенальти в лучших традициях РФПЛ

00:42

Obl2007

Судья подонок !

00:35