Тренер "Бенфики": "ЦСКА? Не уверен, что смог бы работать в таких условиях"

Главный тренер "Бенфики" Руй Витория в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА подчеркнул, что команда рассчитывает одержать победу. По словам специалиста, лиссабонцы не намерены менять стиль своей игры.

– Конечно, ЦСКА очень серьезный соперник, – начал Витория. – Мы его уважаем, но в то же время не намерены отходить от своего стиля игры и рассчитываем взять дома три очка.

ЦСКА никем не усилился этим летом, и смог бы я работать в таких условиях? Не могу поставить себя на место главного тренера армейцев, это некорректно. В любом случае, даже без покупок ЦСКА выглядит очень прилично. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Матч "Бенфика" – ЦСКА состоится 12 сентября, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.