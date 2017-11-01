Тренер "Базеля": "Выход Дзагоева стал определяющим в матче с ЦСКА"

Главный тренер "Базеля" Рафаэль Вики после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА (1:2) отметил, что соперник вышел на второй тайм с совершенно другим настроем. По его словам, появление на поле полузащитника Алана Дзагоева стало ключевым моментом игры.

- Мы хорошо провели первую половину, имели хорошие возможности удвоить преимущество, однако подвела реализация, - приводит ТАСС слова Вики. - Понимали, что во втором тайме сопернику нечего будет терять, так и получилось. ЦСКА вышел на второй тайм совершенно с другим настроем, что и привело к забитым голам. Что касается нашей команды, то мы сегодня расплатились поражением за две грубые ошибки в обороне.

Дзагоев сегодня был лучшими на поле в составе ЦСКА. Он организовал два гола, которые стоили нам поражения. У Алана прекрасная скорость и видение поля, думаю, его выход стал определяющим в сегодняшнем матче.