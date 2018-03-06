Тренер "Базеля": "Сказал игрокам: "Смотрите, уже март, а мы все еще в еврокубках"

Главный тренер "Базеля" Рафаэль Вики в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" сказал, что настраивает команду на то, что нужно получить удовольствие от игры. В первой встрече швейцарский клуб на своем поле проиграл "горожанам" со счетом 0:4.

- Наш соперник - одна из двух лучших команд мира. Я это говорил и две недели назад, и сразу после жеребьевки. "Сити" все подтвердил и даже еще прибавил в игре. "Сити" работает под началом Гвардьолы второй год, сейчас команда перешла на новый уровень. "Манчестер" показывает тот футбол, который показывали команды Гвардьолы в Испании и Германии. Это фаворит Лиги чемпионов.

Своей команде я сказал: "Смотрите, уже март, а "Базель" все еще играет в еврокубках. Мы хорошо поработали, чтобы оказаться на этой стадии, ситуация сейчас у нас тяжелая, но нужно получить удовольствие от игры, забыть первый матч и выложиться на все сто".

Я мог бы сказать игрокам "вы должны верить", но это выглядело бы странно. Перед нами должны стоять другие задачи. Игра начинается со счета 0:0, нужно что-нибудь выжать из первого тайма, после чего действовать по ситуации. Мы намерены войти по ходу матча в требуемый ритм. Я всегда стремлюсь побеждать, но сегодня я себе поставил другие цели.

Напомним, "Базель" был соперником ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов. Команды обменялись гостевыми победами (2:0 в пользу швейцарцев в Москве; 2:1 в пользу армейцев в Базеле). Подопечные Вики в шести матчах набрали 12 очков, команда Виктора Гончаренко - на 3 меньше.

Матч "Манчестер Сити" - "Базель" состоится завтра, 7 марта, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.