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23:55 26 сентября | Футбол — Лига чемпионов

Травмы "Спартака". Их уже 24 за сезон!

Александр САМЕДОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Александр САМЕДОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Травмы продолжают преследовать "Спартак". В матче 2-го тура Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1:1) замены из-за повреждений потребовались Артему Реброву, Ивелину Попову и Александру Самедову. Таким образом, число травм красно-белых в сезоне-2017/18 достигло 24-х!

ТРАВМЫ ИГРОКОВ "СПАРТАКА". СЕЗОН-2017/18

Игрок

Травма

Повреждение

Возвращение

Роман ЗОБНИН

Повреждение боковой и крестообразной связок колена

05.06.2017

06.12.2017*

Артем ТИМОФЕЕВ

Ушиб пятки

25.06.2017

16.07.2017

Сердар ТАСКИ

Перелом пальца ноги

01.07.2017

04.08.2017

Александр САМЕДОВ

Неизвестно

06.07.2017

28.07.2017

ЛУИЗ АДРИАНУ

Мышечная усталость

18.07.2017

28.07.2017

Александр СЕЛИХОВ

Повреждение боковой связки колена

30.07.2017

04.08.2017

Сердар ТАСКИ

Повреждение приводящей мышц бедра

27.08.2017

12.09.2017

Денис ДАВЫДОВ

Повреждение икроножной мышцы

03.08.2017

08.08.2017

Артем ТИМОФЕЕВ

Разрыв передней крестообразной связки

09.08.2017

09.01.2018*

ЗЕ ЛУИШ

Надрыв мышц задней поверхности бедра

12.08.2017

01.09.2017

Ивелин ПОПОВ

Микротравма связки колена

25.08.2017

30.08.2017

ЗЕ ЛУИШ

Растяжение прямой мышцы живота

05.09.2017

23.09.2017*

Джано АНАНИДЗЕ

Повреждение колена

07.09.2017

17.09.2017

Денис ГЛУШАКОВ

Повреждение задней поверхности бедра

13.09.2017

27.09.2017*

Денис ДАВЫДОВ

Спазм мышц бедра

16.09.2017

23.09.2017*

ПЕДРО РОША

Повреждение икроножной мышцы

20.09.2017

30.09.2017

Лоренсо МЕЛЬГАРЕХО

Спазм мышц бедра

16.09.2017

23.09.2017*

Георгий ТИГИЕВ

Разрыв передней крестообразной связки

17.09.2017

26.03.2018*

Квинси ПРОМЕС

Повреждение икроножной мышцы

20.09.2017

30.09.2017

Джано АНАНИДЗЕ

Травма икроножной мышцы

23.09.2017

30.09.2017

Дмитрий КОМБАРОВ

Травма (?)

23.09.2017

?

Артем РЕБРОВ

Травма голени

26.09.2017

?

Ивелин ПОПОВ

Травма (?)

26.09.2017

?

Александр САМЕДОВ

Травма задней поверхности бедра (?)

26.09.2017

?

* ориентировочный срок возвращения

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 12-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (14)
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Roov

Повторю из другой ветки. Если представить, что Каррера ставит ультиматум "увольняете Урбано - ухожу я", увольнять обоих? Мнение неадекватных бакланов не интересно

00:30

bor_bor

Гнать горнолыжника!!! И не надо так хитрить Каррере. Команду положили на носилки в начале сезона. Я такого не припомню.

00:26

van der sar

Горнолыжника Д' Урбино надо гнать. Срочно!

00:23

konstantin sh

Во всем виноват напиток Глушакова!

00:17

aloveku

пророческий баннер был лишним

00:15

hashimbus

Артема жалко

00:13

БобровФан

Если бы только в одной-другой игре, а то ведь почти во всех играх сезона команда полумертвая! Трудно найти еще такую же очевидную причину, как провальная физподготовка к сезону. Спасибо г-ну физруку Джорджио Д’Урбано, он и есть главная ошибка Карреры.

00:12

frontbass

нормально - если лыжник готовил - к зиме побегут!

00:09

Don

Вопреки, чё в дурке опять включили интернет?) Иди болезный утопись с горя)

00:09

Вопреки

Хорошо поймали на фото главного симулянта матча и всего чемпионата России. И почему мы не в Англии футбол смотрим, где этого циркача удалили бы в этом матче трижды. И нет там НИКАКИХ травм - просто плановая провокация арбитра... и в следующем матче Самедов и КО, как ни в чем не бывало выйдут на поле и Будут снабжать Безбородова подобные акробатическими этюдами, которые так любит превращать в удаления игроков соперников "Спартака", придумывая штрафные и пенали. Стыдно смотреть на сплошную симуляцию спартаковских девочек, которые таким же образом и штрафной заработали. Француз купился на нырок Самедова, которые в нашем чемпионате арбитры ВСЕГДА приветствуют в играх Спартака с региональными командами. А потом ВСЕ начали просто валяться, даже плановую замену превращая в цирк с затягиванием времени. За Страну обидно, глядя на подобные унижения. И что интересно - большой европейской пятерки, наверно, выгодно в своей кагорте иметь вот таких мальчиков для биться из России для добывания очков и зарабатывания денег... Чтобы не рисковать с португальцами, арбитры дружно стали топить за российские клубы (чего раньше замечено не было, за исключением "Зенита") - сначала дарят победу НИКАКУЩЕМУ ЦСКА с "Бенфикой", а сегодня сделав из НИЧЕГО ничью для "Спартака", купившись (а может и ожидая падения) все на ту же симуляцию. Ну и скажите откровенно - Вам нужен в Стране такой чемпион, который весь матч страдал, валяясь на газоне (как Самедов, улыбаясь и отталкивая своих, его поднимающих) ??? Мне не нужен. Но при этом в выходные, этот же позорный "Спартак" вновь будут выручать уже в матче с "Уралом", чтобы не подорвать чемпионский дух. И хватит хвалить за убогость и серость - ПРОТИВНО !!!

00:07

БобровФан

Если бы только в одной-другой игре, а то ведь почти во всех играх сезона команда полумертвая! Трудно найти еще такую же очевидную причину, как провальная физподготовка к сезону.

00:06

tarkys

Минус в Карреру.

00:06

Obl2007

Где - то просчет в подготовке ! теперь и не надо спорить !

00:06

Kot, kotoryi

Гнать лыжника! Гнать лыжника!

00:05