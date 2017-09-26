Травмы "Спартака". Их уже 24 за сезон!

ТРАВМЫ ИГРОКОВ "СПАРТАКА". СЕЗОН-2017/18
|
Игрок
|
Травма
|
Повреждение
|
Возвращение
|
Повреждение боковой и крестообразной связок колена
|
05.06.2017
|
06.12.2017*
|
Ушиб пятки
|
25.06.2017
|
16.07.2017
|
Перелом пальца ноги
|
01.07.2017
|
04.08.2017
|
Неизвестно
|
06.07.2017
|
28.07.2017
|
Мышечная усталость
|
18.07.2017
|
28.07.2017
|
Повреждение боковой связки колена
|
30.07.2017
|
04.08.2017
|
Повреждение приводящей мышц бедра
|
27.08.2017
|
12.09.2017
|
Повреждение икроножной мышцы
|
03.08.2017
|
08.08.2017
|
Разрыв передней крестообразной связки
|
09.08.2017
|
09.01.2018*
|
Надрыв мышц задней поверхности бедра
|
12.08.2017
|
01.09.2017
|
Микротравма связки колена
|
25.08.2017
|
30.08.2017
|
Растяжение прямой мышцы живота
|
05.09.2017
|
23.09.2017*
|
Повреждение колена
|
07.09.2017
|
17.09.2017
|
Повреждение задней поверхности бедра
|
13.09.2017
|
27.09.2017*
|
Спазм мышц бедра
|
16.09.2017
|
23.09.2017*
|
Повреждение икроножной мышцы
|
20.09.2017
|
30.09.2017
|
Спазм мышц бедра
|
16.09.2017
|
23.09.2017*
|
Разрыв передней крестообразной связки
|
17.09.2017
|
26.03.2018*
|
Повреждение икроножной мышцы
|
20.09.2017
|
30.09.2017
|
Травма икроножной мышцы
|
23.09.2017
|
30.09.2017
|
Травма (?)
|
23.09.2017
|
?
|
Травма голени
|
26.09.2017
|
?
|
Травма (?)
|
26.09.2017
|
?
|
Травма задней поверхности бедра (?)
|
26.09.2017
|
?
* ориентировочный срок возвращения
- Александр Самедов
- Дмитрий Комбаров
- Артем Ребров
- Денис Глушаков
- Джано Ананидзе
- Спартак (футбол)
- Ливерпуль
- Луиз Адриану
- Артем Тимофеев
- Ивелин Попов
- Сердар Таски
- Квинси Промес
- Денис Давыдов (футбол)
- Роман Зобнин
- Зе Луиш
- Александр Селихов
- Лоренсо Мельгарехо
- Георгий Тигиев
- Педро Роша
Roov
Повторю из другой ветки. Если представить, что Каррера ставит ультиматум "увольняете Урбано - ухожу я", увольнять обоих? Мнение неадекватных бакланов не интересно
00:30
bor_bor
Гнать горнолыжника!!! И не надо так хитрить Каррере. Команду положили на носилки в начале сезона. Я такого не припомню.
00:26
van der sar
Горнолыжника Д' Урбино надо гнать. Срочно!
00:23
konstantin sh
Во всем виноват напиток Глушакова!
00:17
aloveku
пророческий баннер был лишним
00:15
hashimbus
Артема жалко
00:13
БобровФан
Если бы только в одной-другой игре, а то ведь почти во всех играх сезона команда полумертвая! Трудно найти еще такую же очевидную причину, как провальная физподготовка к сезону. Спасибо г-ну физруку Джорджио Д’Урбано, он и есть главная ошибка Карреры.
00:12
frontbass
нормально - если лыжник готовил - к зиме побегут!
00:09
Don
Вопреки, чё в дурке опять включили интернет?) Иди болезный утопись с горя)
00:09
Вопреки
Хорошо поймали на фото главного симулянта матча и всего чемпионата России. И почему мы не в Англии футбол смотрим, где этого циркача удалили бы в этом матче трижды. И нет там НИКАКИХ травм - просто плановая провокация арбитра... и в следующем матче Самедов и КО, как ни в чем не бывало выйдут на поле и Будут снабжать Безбородова подобные акробатическими этюдами, которые так любит превращать в удаления игроков соперников "Спартака", придумывая штрафные и пенали. Стыдно смотреть на сплошную симуляцию спартаковских девочек, которые таким же образом и штрафной заработали. Француз купился на нырок Самедова, которые в нашем чемпионате арбитры ВСЕГДА приветствуют в играх Спартака с региональными командами. А потом ВСЕ начали просто валяться, даже плановую замену превращая в цирк с затягиванием времени. За Страну обидно, глядя на подобные унижения. И что интересно - большой европейской пятерки, наверно, выгодно в своей кагорте иметь вот таких мальчиков для биться из России для добывания очков и зарабатывания денег... Чтобы не рисковать с португальцами, арбитры дружно стали топить за российские клубы (чего раньше замечено не было, за исключением "Зенита") - сначала дарят победу НИКАКУЩЕМУ ЦСКА с "Бенфикой", а сегодня сделав из НИЧЕГО ничью для "Спартака", купившись (а может и ожидая падения) все на ту же симуляцию. Ну и скажите откровенно - Вам нужен в Стране такой чемпион, который весь матч страдал, валяясь на газоне (как Самедов, улыбаясь и отталкивая своих, его поднимающих) ??? Мне не нужен. Но при этом в выходные, этот же позорный "Спартак" вновь будут выручать уже в матче с "Уралом", чтобы не подорвать чемпионский дух. И хватит хвалить за убогость и серость - ПРОТИВНО !!!
00:07
БобровФан
Если бы только в одной-другой игре, а то ведь почти во всех играх сезона команда полумертвая! Трудно найти еще такую же очевидную причину, как провальная физподготовка к сезону.
00:06
tarkys
Минус в Карреру.
00:06
Obl2007
Где - то просчет в подготовке ! теперь и не надо спорить !
00:06
Kot, kotoryi
Гнать лыжника! Гнать лыжника!
00:05