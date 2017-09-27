Травмированного Реброва забрали на допинг-контроль после матча "Спартак" – "Ливерпуль"

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) сообщил, что получившего травму вратаря красно-белых Артема Реброва забрали на допинг-контроль.

Во втором тайме 33-летний россиянин получил травму и не смог продолжить встречу. У него – подозрение на травму крестообразных связок колена. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Ливерпуль" //

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