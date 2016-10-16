22:35 16 октября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Травма Алдервейрелда оказалась несерьезной

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Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд сможет принять участие в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Байера", сообщает The Sun. Травма футболиста, полученная им в матче 8-го тура премьер-лиги против "Вест Бромвича" (1:1), оказалась несерьезной.

Ранее главный тренер команды Маурисио Покеттино высказал опасение, что игрок, которого унесли в раздевалку на носилках, может надолго выбыть из строя. Несмотря на это, Алдервейрелд сегодня появился на публике без фиксирующей повязке на колене. Поэтому в "Тоттенхэме" ожидают, что игрок успеет восстановиться к 18 октября и отправится вместе с командой в Леверкузен.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 3-й тур
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