Травма Алдервейрелда оказалась несерьезной

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд сможет принять участие в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Байера", сообщает The Sun. Травма футболиста, полученная им в матче 8-го тура премьер-лиги против "Вест Бромвича" (1:1), оказалась несерьезной.

Ранее главный тренер команды Маурисио Покеттино высказал опасение, что игрок, которого унесли в раздевалку на носилках, может надолго выбыть из строя. Несмотря на это, Алдервейрелд сегодня появился на публике без фиксирующей повязке на колене. Поэтому в "Тоттенхэме" ожидают, что игрок успеет восстановиться к 18 октября и отправится вместе с командой в Леверкузен.