21:21 25 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Траоре не запрещено играть против "Монако" в Лиге чемпионов

0
0
0

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев подчеркнул, что нападающий Ласина Траоре, выступающий на правах аренды за ЦСКА, сможет сыграть против монегасков в групповом этапе Лиги чемпионов.

Армейцы подписали соглашение с 26-летним форвардом, права на которого принадлежат клубу из Франции, летом 2016 года.

- К сожалению, мы не заложили в договор аренды Траоре, что он не сможет сыграть против нас, - приводит ТАСС слова Васильева. - Похоже, это мое упущение (улыбается).

Напомним, в составе монегасков выступает нападающий Вагнер Лав, который провел в составе красно-синих десять сезонов.

Группы Лиги чемпионов: ЦСКА - "Байер", "Ростову" - "Бавария" 

Опрос

Как ЦСКА и "Ростов" выступят в Лиге чемпионов?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3567416

0
0
0
Материалы сюжета: Жеребьевка Лиги чемпионов для ЦСКА и "Ростова"

Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ