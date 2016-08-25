Траоре не запрещено играть против "Монако" в Лиге чемпионов

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев подчеркнул, что нападающий Ласина Траоре, выступающий на правах аренды за ЦСКА, сможет сыграть против монегасков в групповом этапе Лиги чемпионов.

Армейцы подписали соглашение с 26-летним форвардом, права на которого принадлежат клубу из Франции, летом 2016 года.

- К сожалению, мы не заложили в договор аренды Траоре, что он не сможет сыграть против нас, - приводит ТАСС слова Васильева. - Похоже, это мое упущение (улыбается).

Напомним, в составе монегасков выступает нападающий Вагнер Лав, который провел в составе красно-синих десять сезонов.

Группы Лиги чемпионов: ЦСКА - "Байер", "Ростову" - "Бавария"