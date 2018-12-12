"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Барселоной". Англичане вышли в плей-офф Лиги Чемпионов

"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Барселоной" в 6-м заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов (1:1), но вышел в плей-офф ЛЧ со второго места. В составе испанского клуба отличился французский нападающий Усман Дембеле на 7-й минуте встречи. Полузащитник английского клуба Лукас Моура сравнял счет на 85-й минуте.

"Тоттенхэм" с восемью очками выходит в плей-офф Лиги чемпионов вместе с "Барселоной". Испанский клуб заработал 16 баллов по итогам группового турнира.

Англичане обгоняют по дополнительным показателям "Интер", у которого также 8 баллов в активе.

Лига чемпионов

Группа B

"Барселона" (Испания) - "Тоттенхэм Хотспур" (Англия) - 1:1 (1:0)

Голы: Дембеле, 7 (1:0). Лукас Моура, 85 (1:1).

"Барселона": Силлессен, Семеду, Лангле, Фермален, Миранда, Артур, Аленья, Ракитич (Бускетс, 46), Дембеле (Суарес, 76), Эль-Хаддади (Месси, 63), Коутинью.

"Тоттенхэм Хотспур" (Англия): Ллорис, Уокер-Питерс (Ламела, 61), Алдервейрелд, Фертонген, Роуз, Эриксен, Уинкс (Льоренте, 83), Сиссоко, Алли, Сон Хын Мин (Лукас Моура, 71), Кейн.

Предупреждения: Уокер-Питерс, 15. Семеду, 68.

Судья: Мажич (Сербия).

11 декабря. Барселона. Стадион "Ноу Камп".