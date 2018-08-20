"Тоттенхэм" согласовал с УЕФА проведение первых матчей Лиги чемпионов на "Уэмбли"

"Тоттенхэм" проведет первые матчи нового сезона Лиги чемпионов на стадионе "Уэмбли", информирует пресс-служба клуба.

Еврокубковые встречи пройдут 17 сентября или 1 октября между двумя играми чемпионата Англии: с "Ливерпулем" (15 сентября) и "Кардиффом" (6 октября).

В сообщении на официальном сайте клуба говорится о достигнутом соглашении с УЕФА о проведении матча первых матчей группового этапа Лиги чемпионов на "Уэмбли".

Ранее сообщалось о том, что игры с "Ливерпулем" и "Кардиффом" пересены также на "Уэмбли".

Подобное решение, как и перенос игр АПЛ, связано с трудностями по соблюдению норм безопасности на арене, которые не удастся устранить в запланированные ранее сроки. Поэтому "Тоттенхэм" в ближайшее время не сможет переехать на новый домашний стадион.