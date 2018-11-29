"Тоттенхэм" победил "Интер". Англичане сохраняют шансы на плей-офф ЛЧ

"Тоттенхэм" одержал победу на "Интером" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов со счетом 1:0. Единственный мяч в игре забил на 80-й минуте полузащитник Кристиан Эриксен.

"Тоттенхэм" набирает семь очков в своей группе и занимает второе место в турнирной таблице, опережая "Интер" по количеству забитых мячей. Английский клуб сохраняет шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В 6-м туре группового турнира "шпоры" сыграют в гостях против "Барселоны". Матч состоится 11 декабря.

Лига чемпионов

Группа B

"Тоттенхэм Хотспур" (Англия) - "Интер" (Италия) - 1:0 (0:0)

Гол: Эриксен, 80.

"Тоттенхэм Хотспур" (Англия): Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Орье, Дэйвис, Сиссоко, Уинкс (Дайер, 87), Алли, Ламела (Эриксен, 70), Лукас (Сон Хын Мин, 62), Кейн.

"Интер" (Италия): Ханданович, Асамоа, де Фрай (Миранда, 82), Д`Амброзио, Шкриньяр, Наингголан (Валеро, 44), Брозович, Весино, Перишич, Икарди, Политано (Бальде, 83).

Предупреждения: Алдервейрелд, 28. Ламела, 45. де Фрай, 70. Сон Хын Мин, 73. Валеро, 81.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

28 ноября. Лондон. Стадион "Уэмбли".