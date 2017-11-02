"Тоттенхэм" неожиданно обыграл "Реал" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

"Тоттенхэм" обыграл "Реал" со счетом 3:1 в матче группового турнира Лиги чемпионов. Лондонский клуб единолично возглавил группу Н, мадридцы потерпели первое поражение в группе и идут вторыми с 7 очками.
В составе победителей дублем отметился Деле Алли, один гол на счету Кристиана Эриксена. Единственный мяч в составе "Реала" забил Криштиану Роналду.
В другой встрече дортмудская "Боруссия" сыграла вничью с АПОЭЛ – 1:1. Немецкий клуб, как и его соперник, набрали по два очка в группе и занимают 3-4 места соответственно. У "Боруссии" отличился Рафаэл Геррейру, у гостей – Микаэль Поте.
Лига чемпионов
Группа Н
4-й тур
"Тоттенхэм" – "Реал" – 3:1 (1:0)
Голы: Алли, 27 (1:0). Алли, 56 (2:0). Эриксен, 65 (3:0). Криштиану Роналду, 80 (3:1).
"Тоттенхэм": Ллорис, Алдервейрелд (Сиссоко, 24), Санчес, Фертонген, Триппьер, Уинкс (Дембеле, 66), Эриксен, Дайер, Дэйвис, Алли, Кейн (Льоренте, 79).
"Реал": Касилья, Хакими, Начо, Серхио Рамос, Марселу, Каземиру, Модрич (Эрнандез, 81), Кроос, Иско (Майораль, 74), Бензема (Асенсио, 74), Криштиану Роналду.
Предупреждения: Дембеле, 89. Серхио Рамос, 90+1.
Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).
1 ноября. Лондон. Стадион "Уэмбли".
"Боруссия" (Дортмунд) – АПОЭЛ – 1:1 (1:0)
Голы: Рафаэл Геррейру, 29 (1:0). Поте, 51 (1:1).
"Боруссия": Бюрки, Папастатопулос, Емер Топрак (Шюррле, 87), Бартра, Рафаэл Геррейру (Шмельцер, 72), Кагава, Гетце, Вайгль, Пулишич, Обамеянг, Филипп (Ярмоленко, 65).
АПОЭЛ: Наусет, Александру (Шоллои, 46), Меркис, Карлау, Хесус Руэда, Вурос, Мораиш, Алонефтис (Фариас, 82), Винисиус, Захид, Поте (Де Камаргу, 74).
Предупреждения: Карлау, 72. Вурос, 90+1. Наусет, 90+3.
Судья: Юг (Словения).
1 ноября. Дортмунд. Стадион Signal-Iduna-Park.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/groups/
- Реал (Футбол)
- Тоттенхэм
- Криштиану Роналду
- Боруссия Дортмунд
- Кристиан Эриксен
- АПОЭЛ
- Деле Алли
- Рафаэл Геррейру
genuvarov
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00:56
GoaLapagosS
ПОЧЕМУ НЕОЖИДАННО?
00:53
Player124
Непонятно только, что неожиданного в победе англичан. Вот ничья Дотрмунда и АПОЭЛ это неожиданность.
00:45