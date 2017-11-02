"Тоттенхэм" неожиданно обыграл "Реал" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

"Тоттенхэм" обыграл "Реал" со счетом 3:1 в матче группового турнира Лиги чемпионов. Лондонский клуб единолично возглавил группу Н, мадридцы потерпели первое поражение в группе и идут вторыми с 7 очками.

В составе победителей дублем отметился Деле Алли, один гол на счету Кристиана Эриксена. Единственный мяч в составе "Реала" забил Криштиану Роналду.

В другой встрече дортмудская "Боруссия" сыграла вничью с АПОЭЛ – 1:1. Немецкий клуб, как и его соперник, набрали по два очка в группе и занимают 3-4 места соответственно. У "Боруссии" отличился Рафаэл Геррейру, у гостей – Микаэль Поте.

Лига чемпионов

Группа Н

4-й тур

"Тоттенхэм" – "Реал" – 3:1 (1:0)

Голы: Алли, 27 (1:0). Алли, 56 (2:0). Эриксен, 65 (3:0). Криштиану Роналду, 80 (3:1).

"Тоттенхэм": Ллорис, Алдервейрелд (Сиссоко, 24), Санчес, Фертонген, Триппьер, Уинкс (Дембеле, 66), Эриксен, Дайер, Дэйвис, Алли, Кейн (Льоренте, 79).

"Реал": Касилья, Хакими, Начо, Серхио Рамос, Марселу, Каземиру, Модрич (Эрнандез, 81), Кроос, Иско (Майораль, 74), Бензема (Асенсио, 74), Криштиану Роналду.

Предупреждения: Дембеле, 89. Серхио Рамос, 90+1.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

1 ноября. Лондон. Стадион "Уэмбли".

"Боруссия" (Дортмунд) – АПОЭЛ – 1:1 (1:0)

Голы: Рафаэл Геррейру, 29 (1:0). Поте, 51 (1:1).

"Боруссия": Бюрки, Папастатопулос, Емер Топрак (Шюррле, 87), Бартра, Рафаэл Геррейру (Шмельцер, 72), Кагава, Гетце, Вайгль, Пулишич, Обамеянг, Филипп (Ярмоленко, 65).

АПОЭЛ: Наусет, Александру (Шоллои, 46), Меркис, Карлау, Хесус Руэда, Вурос, Мораиш, Алонефтис (Фариас, 82), Винисиус, Захид, Поте (Де Камаргу, 74).

Предупреждения: Карлау, 72. Вурос, 90+1. Наусет, 90+3.

Судья: Юг (Словения).

1 ноября. Дортмунд. Стадион Signal-Iduna-Park.