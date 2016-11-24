14:38 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Тоттенхэм" может вернуться на "Уайт Харт Лейн" на матчи Лиги Европы

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"Тоттенхэм" может вернуться на стадион "Уайт Харт Лейн" для проведения домашних матчей Лиги Европы, если попадет в плей-офф этого турнира. Как сообщает Daily Mail, инициатива возвращения на родную арену принадлежит игрокам, которые разочарованы результатами команды на "Уэмбли", где "шпоры" проводят домашние матчи в Лиге чемпионов. "Тоттенхэм" на этой арене уступил "Монако" и "Байеру".

7 декабря "Тоттенхэм" встретится на "Уэмбли" с ЦСКА, с которым поспорит за третье место в группе, дающее право выступать в Лиге Европы.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Басист

Эка жалость, что на шестой тур не вернутся. Для Слуцкого Уэмбли - сам по себе космос, даже если на нем нужно будет играть с Уимблдоном из хзкакого дивизиона)

15:07

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