"Тоттенхэм" может вернуться на "Уайт Харт Лейн" на матчи Лиги Европы

"Тоттенхэм" может вернуться на стадион "Уайт Харт Лейн" для проведения домашних матчей Лиги Европы, если попадет в плей-офф этого турнира. Как сообщает Daily Mail, инициатива возвращения на родную арену принадлежит игрокам, которые разочарованы результатами команды на "Уэмбли", где "шпоры" проводят домашние матчи в Лиге чемпионов. "Тоттенхэм" на этой арене уступил "Монако" и "Байеру".

7 декабря "Тоттенхэм" встретится на "Уэмбли" с ЦСКА, с которым поспорит за третье место в группе, дающее право выступать в Лиге Европы.