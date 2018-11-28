Прогноз "Фонбет": "Тоттенхэм" победит "Интер" в голевом матче

28 ноября "Тоттенхэм" на своем поле сыграет с "Интером" в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– В линии "Фонбет" появится расширенная роспись на матч "Тоттенхэм" – "Интер"?

– Да. Клиенты "Фонбет" смогут поставить на результативные действия игроков, карточки, пенальти, удаления. Всего в линии появится более 450 вариантов для ставки. Также "Фонбет" предлагает повышенные коэффициенты на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что в матче победит "Тоттенхэм". На победу лондонцев принимаются ставки с коэффициентом 1.72, на победу "Интера" – с коэффициентом 4.50, на ничью – с коэффициентом 4.00. Большинство клиентов "Фонбет" тоже видит фаворитом встречи английский клуб. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 96% выбрали "Тоттенхэм", 2% – "Интер", а 2% – ничью.

– Сколько забьют голов?

– По мнению букмекеров "Фонбет", команды забьют больше трех голов. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.65, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 2.23. Большинство клиентов "Фонбет" также уверено, что игра будет результативной. На тотал больше 2,5 сделали ставку 97% игроков, на тотал меньше 2,5 – 3%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– Самая популярная ставка – на победу "Тоттенхэма", ее предпочли 59% клиентов "Фонбет". На то, что "шпоры" не проиграют, поставили 15% игроков, на гол лондонцев – 9%. Победу лондонцев с форой (0) выбрали 8% клиентов "Фонбет", а на тотал больше 2,5 поставили 9%.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 250 000 рублей на победу "Тоттенхэма". В среднем на матч "Тоттенхэма" и "Интера" ставят 650 рублей.

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