Торрес - в запасе "Атлетико" на матч с "Лестером"

Стал известен стартовый состав "Атлетико" на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Лестера". Форвард Фернандо Торрес, игравший в первой встрече (1:0), начнет игру на скамейке запасных. Сегодняшний поединок начнется в 21.45 по московскому времени.
Стартовый состав "Атлетико" выглядит следующим образом: Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Фелипе Луис, Хименез, Габи, Коке, Сауль, Карраско, Гризманн.
Онлайн-трансляция матча "Лестер" - "Атлетико"
1⃣1⃣🏧 ¡Ya tenemos once! ¡Descubre los elegidos por @Simeone para enfrentarse al @LCFC! #LeicesterAtleti #UCL #AúpaAtleti pic.twitter.com/oU74CtTOvw– Atlético de Madrid (@Atleti) 18 апреля 2017 г.