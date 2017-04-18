Торрес - в запасе "Атлетико" на матч с "Лестером"

Стал известен стартовый состав "Атлетико" на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Лестера". Форвард Фернандо Торрес, игравший в первой встрече (1:0), начнет игру на скамейке запасных. Сегодняшний поединок начнется в 21.45 по московскому времени.

Стартовый состав "Атлетико" выглядит следующим образом: Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Фелипе Луис, Хименез, Габи, Коке, Сауль, Карраско, Гризманн.

Онлайн-трансляция матча "Лестер" - "Атлетико"