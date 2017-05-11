Торрес назвал Криштиану Роналду "клоуном"

Во время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Реалом" (2:1) случилась перепалка Фернандо Торреса и Криштиану Роналду. Как сообщает Marca, при счете 2:1 Торреса возмутило поведение португальца, и он обратился к нему: "Что случилось?" Затем Торрес толкнул оппонента и назвал его "клоуном".

Криштиану Роналду ответил Торресу: "Иди домой, глупец". В этот момент в конфликт вмешался главный судья встречи Джюнейт Чакыр. Но Торрес успел бросить вслед португальцу еще одно оскорбление, назвав его "сукиным сыном".

Трансляция матча "Атлетико" - "Реал"