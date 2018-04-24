Тони Кроос: "Выиграть Лигу чемпионов сложнее всего, но это открывает в "Реале" особенную силу"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов с "Баварией" отметил, что в этом турнире "Королевский клуб" всегда играет особенно сильно. По его словам, мадридцы могут перевернуть ход встречи, даже если он складывается не в их пользу.

– Выиграть Лигу чемпионов сложнее всего, но, может быть, это и открывает в нас особенную силу. Кроме того, мы провели много больших матчей и умеем оставаться спокойными даже в трудных ситуациях, ведь мы знаем, что можем обыграть любого, – цитирует официальный сайт УЕФА Крооса. – Конечно, матч с "Баварией" будет для меня особенным, потому что я сыграю против команды, за которую провел шесть или семь сезонов. Когда в команду вернулся Юпп Хайнкес, он изменил отношение к делу всей команды. С тех пор "Бавария" провела много хороших матчей, так что, думаю, сейчас их сложнее обыграть, чем в прошлом году.

Тони Кроос выступал за "Баварию" с 2007 по 2014 годы. В составе немецкого клуба он стал обладателем 12 трофеев. Летом 2014 года Кроос перешел в "Реал".

Отметим, что в прошлом году "Реал" и "Бавария" также встречались в плей-офф Лиги чемпионов. На стадии 1/4 финала по сумме двух матчей сильнее оказались мадридцы (2:1; 4:2).

Матч "Бавария" – "Реал" состоится в среду, 25 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.