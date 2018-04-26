06:15 | Футбол — Лига чемпионов

Тони Кроос: "Возможно, "Бавария" была лучше "Реала"


Полузащитник "Реала" Тони Кроос после первого полуфинала Лиги чемпионов против "Баварии" (2:1) отметил, что соперник поставил перед его командой сложную задачу. По словам хавбека, мюнхенцы выглядели лучше.

- "Бавария" сегодня поставила нас перед сложной задачей, но мы с ней отлично справились, - приводит пресс-служба мюнхенцев слова Крооса. - Это очень хороший результат. Сегодня была игра на равных, возможно даже, что "Бавария" была немного лучше. Но мы использовали свои шансы. В этом была главная разница.

Бавария - Реал

 

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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