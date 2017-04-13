Тони Кроос: "Реал" сделал только первый шаг, победив в Мюнхене"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос выразил удовлетворение победой в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Баварией" (2:1). Он подчеркнул, что ответная игра будет очень сложной. Мадридцы взяли верх над немецкой командой в гостях.
"Это только первый шаг. Отличный матч, но через неделю нам будет непросто", – написал на своей странице в твиттере Кроос.
Just the first step! Great game but it's going to be difficult next week! #HalaMadrid pic.twitter.com/jFio75jgKx– Toni Kroos (@ToniKroos) 12 апреля 2017 г.