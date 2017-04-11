Тони Кроос: "Реал" не боится "Баварии"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос в преддверии первой игры 1/4 финала Лиги чемпионов против родной для себя "Баварии" подчеркнул, что в 2014 году принял правильное решение, сменив мюнхенцев на мадридцев. Немец подчеркнул, что игра "Баварии" полностью зависит от Карло Анчелотти.

– Сложно прогнозировать итог завтрашней встречи, – цитирует AS Крооса. – Философия "Баварии" зависит от их главного тренера. Обе команды постараются навязать друг другу свой футбол. Конечно, этот матч – особенный для меня, но он не повлияет на мою игру. Я поступил правильно, перейдя в "Реал". Нашей команде нечего боятся, мы рассматриваем этот матч, как вызов.