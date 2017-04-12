Тони Кроос: "Предпочитаю, когда команды играют в оптимальных составах"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос в преддверии первой игры 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии" отказался сравнивать своего одноклубника Криштиану Роналду с форвардом мюнхенцев Робертом Левандовски. Однако польский нападающий не сможет принять участия в сегодняшней встрече, но это не радует немецкого хавбека.

- Не собираюсь их сравнивать, но Криштиану Роналду и Роберт Левандовски являются очень ценными игроками для своих команд, - цитирует пресс-служба УЕФА Крооса. - Это два незаурядных футболиста. Я предпочитаю, когда на поле команды выходят в оптимальных составах. У нас есть несколько травмированных игроков, но, надеюсь, соперник сумеет выставить сильнейший состав.

Трансляция матча "Бавария" - "Реал"