Тони Кроос: "Очень хотелось бы снова выиграть Лигу чемпионов"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос отметил игру своего партнера по команде Криштиану Роналду в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Баварии". Мадридский клуб добился гостевой победы со счетом 2:1. Ответная игра состоится 1 мая в столице Испании.

– Роналду выполнил много работы в атаке. Знали, что "Бавария" будет высоко прессинговать, – цитирует официальный сайт УЕФА Крооса. – Хотим снова выиграть турнир, это было бы невероятно. У меня хорошие отношения с Юппом Хайнкесом, мы тепло общаемся. Желаю ему всего самого лучшего... только не в Лиге чемпионов, конечно же.