Тони Кроос: "Могу обещать, что "Реал" попробует выиграть Лигу чемпионов снова"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос пообещал, что его клуб постарается опять выиграть Лигу чемпионов. Мадридский клуб два сезона подряд становится победителем главного еврокубкового турнира.

- Могу обещать, что "Реал" попробует выиграть Лигу чемпионов снова, но есть много хороших команд, так что это будет сложно, - цитирует Goal Крооса. - Каждый год, это "Барселона", отличные английские команды, а также "Бавария". Многие клубы хотят выиграть Лигу чемпионов. Это безумие, что мы сделали то, чего никто никогда не делал - дважды подряд выиграли турнир.