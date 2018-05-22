Тони Кроос: "Ливерпуль" выложится на все сто процентов, а может и больше"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос отметил, что в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем" Королевскому клубу придется непросто. Финал состоится 26 мая в Киеве.

- Мы будем больше контролировать мяч, но "Ливерпуль" станет прессинговать все 90 минут и выложится на сто процентов, а может и больше, - цитирует Marca Крооса. - Я ожидаю от соперника агрессивной игры, поскольку они очень быстры в атаке, но мы собираемся остановить их. "Ливерпуль" отличается от нас, возможно, они меньше владеют мячом, но они жесткие, агрессивные и очень сильные и в защите, и в средней линии.

Напомним, "Реал" выиграл два последних розыгрыша Лиги чемпионов.