Тони Кроос: "Купить победу в Лиге чемпионов нельзя"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов с "Баварией" отметил, что потраченные деньги не являются важным фактором в еврокубках. По его мнению, главную роль играет опыт.

- Вы не можете купить титул Лиги чемпионов, потому что иначе "Реал" не смог бы выиграть, так как не тратит много, - цитирует Marca Крооса. - Такая команда, как "Реал", является особенной, у нас есть игроки, которые могут играть на самом высоком уровне. Если у вас много игроков с таким опытом, в трудные времена вы знаете, что вам нужно делать и не тратие нервы. Это то, что нас заводит.

Матч "Бавария" – "Реал" состоится в среду, 25 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.