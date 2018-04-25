04:57 | Футбол — Лига чемпионов

Тони Кроос: "Для "Реала" Лига чемпионов - последняя возможность завоевать трофей в сезоне"


Полузащитник "Реала" Тони Кроос в преддверии первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Баварией" заявил о сильной мотивации своих партнёров. Матч "Бавария" – "Реал" состоится в среду, 25 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

- Мы хотим выйти в финал. Это наш последний шанс завоевать трофей в текущем сезоне. Именно так было два года назад, - цитирует официальный сайт УЕФА Крооса. - У нас очень сильная мотивация защитить наш титул. Мы знаем, что это будет трудно, но по пути к цели мы уже обыграл "ПСЖ" и "Ювентус".

 

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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