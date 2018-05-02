Тони Кроос: "Бавария" провела два очень хороших матча"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос после ничьей с "Баварией"​ в 1/2 финала Лиги чемпионов (2:2) похвалил соперника за игру. Мадридцы в третий раз кряду вышли в финал турнира.

- "Бавария" сегодня была невероятно опасна, - цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Крооса. - Они провели два очень хороших матча. В обоих матчах нам пришлось много побегать. Но в итоге мы прошли дальше и это самое главное. Мы безжалостно использовали ошибки "Баварии". Именно ради таких матчей ты и играешь в футбол.