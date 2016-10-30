15:28 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Томсон - главный судья матча "Атлетико" - "Ростов"

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Шотландский арбитр Крэйг Томсон будет главным судьей матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Ростовом", сообщает официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет в Мадриде 1 ноября. Ассистентами рефери назначены Алан Малвэнни и Дэвид Макгичи, дополнительные ассистенты – Бобби Мэдден и Эндрю Даллас, четвертый арбитр – Грэм Стюарт.

Напомним, что в матче 3-го тура группового турнира "Ростов" дома проиграл "Атлетико" со счетом 0:1.

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 4-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Russian Hippie

У нас появился хороший шанс на победу. Думаю, старина Томсон оправдает надежду.

16:09

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