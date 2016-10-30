Томсон - главный судья матча "Атлетико" - "Ростов"

Шотландский арбитр Крэйг Томсон будет главным судьей матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Ростовом", сообщает официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет в Мадриде 1 ноября. Ассистентами рефери назначены Алан Малвэнни и Дэвид Макгичи, дополнительные ассистенты – Бобби Мэдден и Эндрю Даллас, четвертый арбитр – Грэм Стюарт.

Напомним, что в матче 3-го тура группового турнира "Ростов" дома проиграл "Атлетико" со счетом 0:1.