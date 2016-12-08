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Томас Тухель: "Волевая ничья в гостях у "Реала" – особенное достижение"

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Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Реалом" (2:2) выразил удовлетворение результатом встречи. Немецкая команда вышла в плей-офф с первого места в группе.

– Мы довольны тем, что финишировали на первом месте, – приводит официальный сайт УЕФА слова Тухеля. – Это особенное достижение, ведь мы проигрывали со счетом 0:2 в гостях. В начале поединка мы сделали несколько простых ошибок, позволили сопернику создать моменты. Старт нам не удался, но мы смогли вставить ногу в дверь и добыли ничью. Моя команда действовала очень хорошо.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 6-й тур
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