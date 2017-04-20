Томас Тухель: "В плей-офф Лиги чемпионов некоторые ошибки недопустимы"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако" (1:3) выразил разочарование результатом встречи. Специалист посетовал на большое количество разных ошибок своей команды. "СЭ" вел текстовую трансляцию встречи.

– В начале встречи нам не удалось сыграть агрессивно, – приводит Tmw слова Тухеля. – Нам не хватало смелости. В защите действовало недостаточно компактно и наделали кучу ошибок в передачах. Позиционные ошибки тоже были. На таком уровне это недопустимо.