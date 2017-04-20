01:46 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Томас Тухель: "В плей-офф Лиги чемпионов некоторые ошибки недопустимы"

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Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако" (1:3) выразил разочарование результатом встречи. Специалист посетовал на большое количество разных ошибок своей команды. "СЭ" вел текстовую трансляцию встречи.

– В начале встречи нам не удалось сыграть агрессивно, – приводит Tmw слова Тухеля. – Нам не хватало смелости. В защите действовало недостаточно компактно и наделали кучу ошибок в передачах. Позиционные ошибки тоже были. На таком уровне это недопустимо.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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