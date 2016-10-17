19:52 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Томас Тухель: "В игре с "Реалом" "Спортингу" просто не повезло"

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Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель считает, что его команде будет непросто обыграть "Спортинг" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Он подчеркнул, что дортмундцы готовы наилучшим образом к этой встрече.

– "Спортинг" возглавляет Жорже Жезуш – очень опытный и успешный тренер, – цитирует A Bola Тухеля. – У него отличная команда, которая хорошо владеет мячом, отлично защищается и остро атакует. Эта команда вызывает уважение. Кто видел игру "Спортинга" с "Реалом", понимает, что лиссабонцам просто не повезло. Это качественная сбалансированная команда. Я сравнивал "Спортинг" с другими португальскими командами. "Большая тройка" там очень сильна. Они все похожи друг на друга.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 3-й тур
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