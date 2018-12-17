Томас Тухель: "У "ПСЖ" достаточно класса, чтобы обыграть "МЮ" на "Олд Траффорд"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель - об итогах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Его команде предстоит сыграть с "Манчестер Юнайтед".

- У нас достаточно класса, чтобы победить на "Олд Траффорд". Я уверен в своей команде, нас ждет серьезное испытание, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - В 1/8 финала всегда тяжело. У "МЮ" богатый опыт выступлений в этом турнире, он его несколько раз выигрывал. У меня нейтральное отношение к итогам жеребьевки.

Матчи пройдут 12 февраля и 6 марта.

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