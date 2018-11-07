Томас Тухель: "Судья не дал "ПСЖ" пенальти, а "Наполи" забил после офсайда"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель выразил недовольство ничьей с "Наполи" (1:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. По его словам, судья в этой игре совершил две ошибки.

– "Наполи" оказывал сильное давление, много игроков было в атаке, – цитирует AFP Тухеля. – Мы должны признать, что защищаться было тяжело. Нам не хватало интенсивности, чтобы отодвигать игру повыше. Возможности для контратак были, но мы ими не пользовались. Пенальти в наши ворота случился из неопасной ситуации. К тому же там был офсайд у игрока "Наполи". И можем вспомнить ситуацию с Бернатом, где судья не дал нам явный пенальти.

В таких матчах всегда нужна удача, чтобы победить. Результат непросто принять, но мы должны это сделать и продолжить работу. Ситуация в группе напряженная. Необходимо выиграть два оставшихся матча.