08:34 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Томас Тухель: "Спортинг" был вынужден рисковать"

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Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель поблагодарил игроков за самоотдачу в матче группового турнира Лиги чемпионов со "Спортингом" (2:1). По словам специалиста, "шмелям" было важно завоевать три очка в этой встрече.

- Сегодня наша молодая команда продемонстрировала уверенную игру в первом тайме, - приводи официальный сайт УЕФА слова Тухеля. - После двух пропущенных мячей "Спортинг" был вынужден идти на риск. Отыграв один мяч, их болельщики стали шуметь еще громче, но мы не сдавались. Благодарен игрокам за эту важную победу.

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