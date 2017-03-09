Томас Тухель: "Сегодня мы увидели настоящего Обамеянга"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Бенфикой" (4:0) подчеркнул, что его команда заслужила выход в четвертьфинал. Вместе с тем, специалист отдал должное португальской команде. Он также отметил игру нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга, который оформил хет-трик.

– Если я скажу, что ждал такого результата, это будет неуважением к "Бенфике", – приводит официальный сайт УЕФА слова Тухеля. – Трудно рассчитывать на четыре забитых мяча в матче с такой командой, но мы верили, что можем изменить ход противостояния, и показали это, особенно во втором тайме. Сегодня мы увидели настоящего Обамеянга. Хотя мы с большим уважением относимся к "Бенфике", я считаю, что мы заслужили победу в противостоянии. Изо всех сил постараемся выйти в полуфинал.