Томас Тухель: "Сегодня "Боруссия" проявила мужество и отвагу"

Главный тренер "Боруссии" Томас Тухель после поражения от "Монако" (2:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов заявил, что на команде сказалась ситуация с травмированными игроками. Также специалист отметил, что первый мяч соперник забил из офсайда.

– Думаю, вторую половину встречи мы провели лучше, чем первую, – цитирует сайт "Боруссии" Тухеля. – Тем не менее, стоит сказать, что итог получился не лучшим. Первый гол забили из офсайда, второй это автогол, ну, а третий мяч мы привезли себе сами. Две собственные ошибки и офсайд. Это не очень хорошо для нашей команды. Не забывайте о непростой кадровой ситуации в "Боруссии", многих не могли выпустить из-за травм. Это абсурдная ситуация.

Нас ждет много работы во втором матче. Мы будем верить в победу, и пробовать все варианты. Сегодня мы проявили мужество и отвагу. Моя команда хорошо отыграла во втором тайме.