23:25 12 апреля | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Томас Тухель: "Сегодня "Боруссия" проявила мужество и отвагу"

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Главный тренер "Боруссии" Томас Тухель после поражения от "Монако" (2:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов заявил, что на команде сказалась ситуация с травмированными игроками. Также специалист отметил, что первый мяч соперник забил из офсайда.

– Думаю, вторую половину встречи мы провели лучше, чем первую, – цитирует сайт "Боруссии" Тухеля. – Тем не менее, стоит сказать, что итог получился не лучшим. Первый гол забили из офсайда, второй это автогол, ну, а третий мяч мы привезли себе сами. Две собственные ошибки и офсайд. Это не очень хорошо для нашей команды. Не забывайте о непростой кадровой ситуации в "Боруссии", многих не могли выпустить из-за травм. Это абсурдная ситуация.

Нас ждет много работы во втором матче. Мы будем верить в победу, и пробовать все варианты. Сегодня мы проявили мужество и отвагу. Моя команда хорошо отыграла во втором тайме.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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igogohruhru

Обе немецкие команды - полный тухель.

00:14

Главпивстрой

"Слабоумие и отвага" (ц)

23:44 12 апреля

Rome22

... "мужественно и отважно" проиграла!

23:39 12 апреля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ