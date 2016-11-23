Томас Тухель: "Результат матча с "Легией" – сюрреалистичен"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Легией" (8:4) выразил удовлетворение победой. Специалист назвал результат встречи и игру сюрреалистными. Отметим, что команды установили рекорд турнира по результативности.

– Такое развитие событий стало для меня большим сюрпризом, – приводит официальный сайт УЕФА слова Тухеля. – И игра, и результат – сюрреалистичны. Конечно, мы хотели не пропускать голов во втором тайме, но ничего не вышло. Что касается Ройса, то он в последние недели тренировался на высочайшем физическом уровне, это было невероятно. Но такое выступление и голы вряд ли можно было ожидать в первом же матче.