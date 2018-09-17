Томас Тухель: "ПСЖ" нужно немного изменить менталитет"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель считает, что парижанам нужно поменять образ мышления, чтобы добиться успеха в Лиге чемпионов. По его словам, некоторые футболисты могут стать великими именно в составе "ПСЖ".

– Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужно создать культуру, при которой футболисты становятся великими, – цитирует L’Equipe Тухеля. – Надеюсь, что некоторые из наших игроков получат "Золотой мяч". В футболе не все вещи можно объяснить. Иногда они просто случаются. "Реал" показал, что так бывает. Очень важно иметь соответствующий опыт, пережить его. Понятно, что "ПСЖ" такого опыта не хватает. Нам нужно немного изменить наш менталитет.