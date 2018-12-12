07:19 | Футбол — Лига чемпионов

Томас Тухель: "ПСЖ" много рисковал в матче с "Црвеной Звездой"

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Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель после победы над "Црвеной Звездой" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов (4:1) отметил, что парижане много рисковали.

- Мы контролировали ход игры, - цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля. - Мы много рисковали, а потому порой забывали закрывать свободные зоны. Как бы то ни было, мы уже в 1/8 финала. Поздравляю всю команду и сотрудников клуба.

Црвена Звезда - ПСЖ

 

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000980/match=2025138/index.html

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