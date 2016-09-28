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Томас Тухель: "Отыгрываться дважды в матче с "Реалом" – невероятно сложно"

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Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель считает, что ничья с "Реалом"†в матче 2-го тура Лиги чемпионов (2:2) добавит его команде уверенности. Также он отметил, что "шмелям" было непросто дважды отыграться по ходу встречи.

- Отыгрываться дважды в матче с таким соперником – невероятно сложно, – цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля. – Нам хотелось воспользоваться случаем и проверить себя на таком уровне. Эта встреча помогла нам получить уверенность в своих силах, из такой игры можно многое вынести.

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2408994.html

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