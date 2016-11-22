02:39 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Томас Тухель: "Надеюсь, Ройс сможет сыграть с "Легией"

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Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Легии" выразил надежду, что полузащитник Марко Ройс сможет выйти на поле. Специалист добавил, что не стоит форсировать восстановление хавбека после травмы.

– Конечно, я надеюсь, что Ройс сможет выйти на поле, но мы рассчитывали на него еще в матче с "Баварией" в минувшие выходные, однако этого не произошло, – приводит официальный сайт УЕФА слова Тухеля. – Сейчас могу сказать только то, что он в команде. Давайте не будем торопиться. Надеюсь, он будет в порядке на последней тренировке утром.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
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