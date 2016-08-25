Томас Тухель: "Матчи с "Реалом" становятся классикой для "Боруссии"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель остался доволен жеребьевкой группового турнира Лиги чемпионов. По словам наставника, он с нетерпением ждет матча с "Реалом", который является действующим победителем турнира.

– Мы с большим нетерпением ждали жеребьевки, – приводит официальный сайт УЕФА слова Тухеля. – У нас очень сильная группа – сложная, но интересная. Матчи против "Реала" уже становятся классикой для Дортмунда. Мы очень ждем поединков с действующим победителем турнира!