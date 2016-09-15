Томас Тухель: "Кажется, что это была легкая победа, но за ней стоит огромный объем работы"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель отметил важность быстрых голов в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Легией" (6:0). Специалист признался, что это был очень важный момент в его тренерской карьере.

– Пусть даже могло показаться, что это была легкая победа, за ней стоит огромный объем проделанной работы, – цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля. – Главной проблемой для "Легии" стало то, что мы действовали слишком эффективно в первые 25 минут встречи. Быстрые голы зарядили нас уверенностью на оставшуюся часть матча.

Была ли "Боруссия" настолько хороша, или же "Легия" так слаба? Я не хочу философствовать и рассуждать в таком ключе. Мы просто были лучше сегодня, у нас было гораздо больше моментов. Победа со счетом 6:0 значит, что мы приложили серьезные усилия, и я надеюсь, что команда продолжит работать в том же ключе.

Перед матчем я получил множество сообщений от людей, которые знают меня очень долго. Они понимали, что это будет особенный момент для меня – впервые выступить в качестве тренера команды в Лиге чемпионов.