Томас Тухель: "Боруссия" в силах выиграть у "Монако" с разницей в два мяча"

Главный тренер "Боруссии" Томас Тухель накануне ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако" отметил, что его команде по силам выиграть в ответной встрече с разницей в два гола. Первый матч, состоявшийся на прошлой неделе в Дортмунде, завершился победой монегасков (3:2).

- "Боруссия" должна показать хорошую игру, и я уверен, что мы способны на это, - цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля. - Мы привезли сюда сильную команду, которая в силах победить с разницей в два мяча. Мы готовы к игре, думаем только о ней. Знаем, что будет тяжело, но мы верим в себя.

У нас наблюдается правильная пропорция опытных футболистов и молодежи. Мы хорошо продвигаемся вперед по турнирной сетке Лиги чемпионов и надеемся продолжить борьбу в турнире. Во втором тайме первого матча мы доминировали по всем показателям. Я настроен очень оптимистично, поскольку знаю нашу силу. Пусть даже нам противостоит очень солидный соперник.

Мы должны нащупать необходимый баланс между атакой и обороной. Наша команда любит атаковать, и мы постараемся создать максимально много голевых моментов. Чего нам стоит избежать, так это длинных разрезающих передач на нашу половину, как было в случае с третьим пропущенным голом в Дортмунде. А атаковать мы будем с первой до последней минуты.

Матч "Монако" - "Боруссия" состоится в среду, 19 апреля, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.