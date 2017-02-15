Томас Тухель: "Боруссия" в матче с "Бенфикой" играла не просто хорошо, а великолепно"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бенфики" (1:0) отметил, что его команда показала хороший футбол, несмотря на поражние. По словам наставника, он горд своими футболистами.

- "Боруссия" играла не просто хорошо, а великолепно, - приводит пресс-служба УЕФА слова Тухеля. - Редко происходит такое, что одна команда выглядит так здорово, а выигрывает другая. Но такое все де случается. Несмотря на горечь поражения, я горд своими игроками. Теперь будем готовиться к ответному матчу.