02:32 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Томас Тухель: "Боруссия" в матче с "Бенфикой" играла не просто хорошо, а великолепно"

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Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бенфики" (1:0) отметил, что его команда показала хороший футбол, несмотря на поражние. По словам наставника, он горд своими футболистами.

- "Боруссия" играла не просто хорошо, а великолепно, - приводит пресс-служба УЕФА слова Тухеля. - Редко происходит такое, что одна команда выглядит так здорово, а выигрывает другая. Но такое все де случается. Несмотря на горечь поражения, я горд своими игроками. Теперь будем готовиться к ответному матчу.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
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