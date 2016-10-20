07:37 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Томас Мюллер: "В матче с ПСВ выкладывались на сто процентов с первой минуты"

0
0
0

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ (4:1) выразил удовлетворение результатом встречи. Он отметил важность первого гола в ворота голландкой команды.

– Мы с самой первой минуты выкладывались на максимум, особенно в первые 30 минут мы очень интенсивно действовали в атаке, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Мюллера. – Мы хотели показать стадиону, на что мы способны. Первый гол был важен, поскольку вначале мы не реализовали несколько шансов.

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2016/10/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B2

0
0
0
Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ