Томас Мюллер: "В матче с ПСВ выкладывались на сто процентов с первой минуты"

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ (4:1) выразил удовлетворение результатом встречи. Он отметил важность первого гола в ворота голландкой команды.

– Мы с самой первой минуты выкладывались на максимум, особенно в первые 30 минут мы очень интенсивно действовали в атаке, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Мюллера. – Мы хотели показать стадиону, на что мы способны. Первый гол был важен, поскольку вначале мы не реализовали несколько шансов.