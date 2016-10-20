Томас Мюллер: "В матче с ПСВ выкладывались на сто процентов с первой минуты"

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ (4:1) выразил удовлетворение результатом встречи. Он отметил важность первого гола в ворота голландкой команды.
– Мы с самой первой минуты выкладывались на максимум, особенно в первые 30 минут мы очень интенсивно действовали в атаке, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Мюллера. – Мы хотели показать стадиону, на что мы способны. Первый гол был важен, поскольку вначале мы не реализовали несколько шансов.
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https://fcbayern.com/ru/news/2016/10/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B2