Томас Мюллер: "В итоге мы рады, что счет остался 1:2"

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (1:2) посетовал на невнимательность во втором тайме. Немец подчеркнул: у команды есть шанс все исправить. Ответная игра пройдет в Мадриде через неделю.

– В матче были различные фазы, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Мюллера. – У нас были хорошие возможности, мы могли сделать счет 2:0, если бы реализовали пенальти. К этому времени у "Реала" не было ни одного голевого момента. Во втором тайме мы были невнимательны, в итоге навес с фланга, гол. А потом произошло удаление. Таким образом чаша весов перевесила в другую сторону. В итоге мы рады, что счет остался 1:2. В Мадриде у нас будет шанс все исправить. Мы достаточно уверены в своих силах. У нас достаточно сильная команда для того, чтобы победить в Мадриде.