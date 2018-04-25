Томас Мюллер: "У "Баварии" очень хорошие шансы выйти в финал Лиги чемпионов"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против "Реала"​ отметил, что его команде стоит стремиться атаковать. Также он считает, что у мюнхенцев хорошие шансы на выход в финал.

- Мы знаем, что на кону теперь стоит все, - цитирует пресс-служба клуба Мюллера. - У "Баварии" очень хорошие шансы выйти в финал. Сейчас мы переживаем хороший период, матч пришелся в нужное время. Посмотрим, какой будет результат. Нам определенно никто ничего не подарит. Будет жарко. Знаем, каким уровнем обладает "Реал". Но мы должны непременно атаковать, должны хотеть забить.

Матч "Бавария" – "Реал" состоится в среду, 25 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.