Томас Мюллер: "Тяжело играть вдесятером против 14 человек"

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер выразил недовольство судейством в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (2:4 д.в.). По его мнению, рефери допустил ключевые ошибки, засчитав второй гол мадридцев из офсайда и удалив перед тем хавбека мюнхенцев Артуро Видаля.

– Мы провели не идеальную игру, но бились как мужчины, – цитирует Goal Мюллера. – Это было видно на поле. Если посмотреть на то, как развивались события, станет ясно, как тяжело бороться вдесятером против 14 человек. Второй гол "Реала" – ошибка, и помощник арбитра все прекрасно видел. Это нас убило. Мы были в отличной форме, когда отыграли отставание в счете, когда составы были равными. Но потом вмешались судьи. Видаль, возможно, заслуживал удаления раньше, но точно не в ситуации, в которой он в итоге получил вторую желтую карточку.

Онлайн-трансляция матча "Реал" - "Бавария"