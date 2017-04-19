Томас Мюллер: "Тяжело играть вдесятером против 14 человек"

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер выразил недовольство судейством в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (2:4 д.в.). По его мнению, рефери допустил ключевые ошибки, засчитав второй гол мадридцев из офсайда и удалив перед тем хавбека мюнхенцев Артуро Видаля.
– Мы провели не идеальную игру, но бились как мужчины, – цитирует Goal Мюллера. – Это было видно на поле. Если посмотреть на то, как развивались события, станет ясно, как тяжело бороться вдесятером против 14 человек. Второй гол "Реала" – ошибка, и помощник арбитра все прекрасно видел. Это нас убило. Мы были в отличной форме, когда отыграли отставание в счете, когда составы были равными. Но потом вмешались судьи. Видаль, возможно, заслуживал удаления раньше, но точно не в ситуации, в которой он в итоге получил вторую желтую карточку.
Брокдорф
ниже отписавшимся тридварасам, когда такие как вы пишите, то создается впечатление, что бредите.... вам наверное тяжело жить ущербными и опущенными.....
12:48
wedes
Если судьи играли против Баварии, кто тогда дал пенальти в ворота Реала?)
12:45
Мастер_Шифу
Реал выиграл по игре. Бавария кроме липового пеналя и нелепого автогола практически ничего не создала. Там и овертайма быть не должно
12:43
БигБосс
Бавария сдала. Без здорового Роберта не играет. Судья если и ошибался, то в обе стороны. А спорные динамичные моменты трактовал в пользу атаки. 2-12 удары в створ, 22-7 нарушения. Удаление на 84й минуте ПО ДЕЛУ. Спорный пеналь. Гол в свои ворота после оффсайда у Роберта. Еще какие жалобы на судью, Томас?
12:42
эльклассико
еще на 48-50 минуте должны были удалить видаля. еще не известно забили бы они 2 гола. видаль очень грязный игрок. напоминает матерацци
12:41
HilariousMH
бились как мужчины? То есть по его мнению они должны были пройти Реал? Боже... Пенальти, автогол+ несколько ударов в створ, против более десяти ударов Реала. В первом матче тоже все по делу. Ну и какие вы мужчины, которые после поражения винят во всех грехах кого угодно, но не себя.
12:32