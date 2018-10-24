Томас Мюллер: "Мы хорошо показали себя, но это явно было не блестящее выступление"

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер после победы над АЕК в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:0) отметил, что команда показала далеко не самое лучшее выступление. Он также добавил, что в целом мюнхенцы оправдали свою роль фаворитов.

- Важно совершить прорыв, забить первый гол, - приводит пресс-служба клуба слова Мюллера. - АЕК в течение долгого времени успешно сопротивлялся, мы определенно должны были забивать один гол в первом тайме. В целом мы оправдали свою роль фаворитов. Взяли три очка - идем дальше. Мы хорошо показали себя, но это явно было не блестящее выступление.

"Бавария" набрала семь очков и занимает в группе Е. У АЕК ноль очков и последняя позиция.

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